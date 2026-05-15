L’allenatore brasiliano naturalizzato italiano si appresta a tornare nel campionato italiano: tutti i dettagli.

Mancano appena 180′ al termine del campionato e il penultimo turno in programma questo weekend rischia di essere decisivo sia per quel che riguarda la volata Champions League sia per quanto concerne la corsa salvezza. Intanto, però, già si muove qualcosa in vista del prossimo anno e più di un club di Serie A potrebbe cambiare allenatore.

A partire dall’Atalanta, dove non appare per nulla scontata la permanenza di Raffaele Palladino. Lo riferisce in queste ore in esclusiva la redazione di ‘Calciomercato.it’, secondo cui proprio la dirigenza della Dea avrebbe intenzione di dare l’assalto a Thiago Motta in caso di separazione con il tecnico napoletano.

La candidatura di Thiago Motta potrebbe diventare ancora più calda nel caso in cui Cristiano Giuntoli dovesse diventare il nuovo direttore sportivo del club nerazzurro. I due hanno già avuto modo di lavorare insieme alla Juventus e, dunque, le loro strade potrebbero presto incrociarsi nuovamente. Occhio, dunque, a questa pista che potrebbe entrare nel vivo al termine della stagione in corso. Seguiremo con grande attenzione questa ed altre vicende di mercato e vi terremo sicuramente aggiornati.