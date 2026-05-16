L’annuncio fa tremare i tifosi del numero 1 del ranking Atp: ecco cos’è successo in queste ultime ore.

Domenica 24 maggio prende ufficialmente il via l’edizione 2026 del Roland Garros, il secondo dei tornei del Grande Slam in ordine cronologico dopo gli Australian Open. Con Alcaraz ancora fermo ai box per un infortunio al polso, è Jannik Sinner il grande favorito per la vittoria finale sulla terra di Parigi. Ma guai a sottovalutare i suoi avversari.

Ne è convinto l’ex tennista Mark Petchey che ha rilasciato le seguenti dichiarati al ‘The Big T Podcast’: “Di Novak Djokovic mi ha sempre colpito la sua capacità di giocare bene anche quando ritorna in campo dopo settimane di inattività. Se finisse nella parte opposta del tabellone del Roland Garros rispetto a Sinner e ritrovasse la forma migliore vincendo 2-3 match di fila, diventerebbe una minaccia per tutti“.

Attenzione, dunque, al campionissimo serbo che punta a rialzare immediatamente la testa dopo la clamorosa eliminazione all’esordio agli Internazionali di Roma per mano di Dino Prizmic. Sinner lo sa ed è pronto a dare battaglia: un successo a Parigi gli permetterebbe di allungare ulteriormente in testa alla classifica mondiale.