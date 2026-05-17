Arriva un clamoroso annuncio sull’attaccante giallorosso: nessuno nella capitale lo avrebbe mai immaginato.

È arrivato dall’Aston Villa soltanto nella finestra invernale di gennaio, ma Donyell Malen ha impiegato pochissimo tempo a dimostrare a tutti il suo valore. L’attaccante olandese classe ’99 è l’autentico trascinatore della Roma e con 13 reti occupa addirittura la seconda posizione nella classifica marcatori di Serie A alle spalle di Lautaro Martinez (17).

In attesa di scendere affrontare la Lazio nel derby di domenica, arriva però un clamoroso annuncio che gela i tifosi della Roma. A farlo è ancora una volta l’ex Antonio Cassano che ha rilasciato dichiarazioni importanti nel corso del consueto appuntamento con ‘Viva El Futbol’: “Malen oggi non allaccia nemmeno le scarpe a Vucinic che era fenomenale e secondo me la Roma non può ambire a vincere qualcosa di importante se ha l’olandese come attaccante di riferimento. Lui è veloce, rapido e si muove bene, ma non mi dà nulla a livello qualitativo”.

Parole durissime destinate sicuramente a far discutere nei prossimi giorni, ma adesso in casa Roma l’attenzione è tutta rivolta al campo e alla stracittadina contro la Lazio di Sarri che potrebbe essere decisiva per la volata Champions League con Napoli, Juve, Milan e Como.