L’attaccante italiano con cittadinanza egiziana classe ’92 saluta definitivamente la Roma: tutti i dettagli.

“Ci sono luoghi che diventano casa senza che tu te ne accorga. E poi, un giorno, ti rendi conto che è stato molto di piú… erano persone, emozioni, vita. Per me, questi 10 anni sono stati tutto questo. Sono arrivato qui con sogni, ambizioni e tanta voglia di dimostrare. Me ne vado con il cuore pieno. Pieno di ricordi, di battaglie condivise, di gioie immense ma anche di momenti difficili che mi hanno fatto crescere, dentro e fuori dal campo. Ho sempre cercato di onorare questa maglia nel modo più autentico possibile, dando tutto me stesso, ogni singolo giorno, senza mai risparmiarmi”. Con questo commovente messaggio, Stephan El Shaarawy dice addio alla Roma dopo 346 partite e 65 gol.

L’attaccante classe ’92, però, potrebbe continuare a giocare in Serie A: secondo quanto confermato dalla redazione di ‘Calciomercato.it’, il Genoa sarebbe infatti pronto a prendere a zero il Faraone soprattutto perché l’allenatore Daniele De Rossi lo stima parecchio avendolo avuto sia come compagno di squadra che come giocatore a disposizione quando era allenatore della Roma.

El Shaarawy-Genoa, attenzione dunque ai prossimi giorni che potrebbero portare all’attesissima fumata bianca: seguiremo con attenzione questa vicenda e vi terremo aggiornati.