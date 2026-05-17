Svilar 6,5

Soprattutto a terra, ha esibito reattività in momenti di grande tensione.

Mancini 8

Due volte gol in elevazione, in fotocopia prima sotto la Nord poi sotto la sua gente. Grazie alla firma sul vantaggio la Roma ha cominciato a starci anche lei con la testa, dopo una prima mezz’ora complicata.

N’Dicka 6

Per la mezz’ora in cui è rimasto in campo, ha tenuto la (N’)diga.

Hermoso 6

Alto temperamento, a tratti straripante, con un’accesa “partecipazione” sul fronte disciplinare; sotto l’aspetto tecnico pulisce parecchi palloni e garantisce un appoggio all’azione sempre piuttosto razionale.

Celik 6+

In un momento emergenziale viene arretrato, offre corsa e soglia di tensione, sfiora un gol che avrebbe avuto tratti memorabili. Sostanza.

Pisilli 6

Faticosamente alla ricerca di spazi nella fase iniziale, prima di salutare confeziona l’assist che porta al vantaggio firmato da Mancini.

El Aynaoui 6,5

In crescendo di nitidezza palla al piede, lavora un certo numero di palloni trovando sempre più spesso l’appoggio più utile. Non disdegna il contrasto che ribalta l’azione.

Wesley 6 –

Espulsione giusta, al termine di un minutaggio trascorso alla ricerca della giusta combinazione sul lato di competenza.

Dybala 6,5

Via via più ispirato, il ginocchio ora tiene in fase di accelerazione e nei cambi di direzione.

Cristante 6,5

Partita tatticamente piena, oltre che multifunzionale, spesso dal tackle al lancio senza soluzione di continuità.

Malen 6,5

Nel primo tempo si lancia da solo, letteralmente. Trova la profondità mentre la Roma sta ancora cercando se stessa. Va alla battuta in semi volée sotto la Sud, che sarebbe venuta se giù se quel pallone fosse entrato.

Rensch 6+

Inserimenti pensati, accelerazioni chirurgiche, recuperi sostanziosi.

El Shaarawy 10

Come gli anni d’amore con una maglia diventata casa. Quel gol sbagliato a botta sicura dispiace quasi più alla Sud che a lui stesso.

Ziolkowski SV

Soulé SV

Dovbyk SV e un palo.

Gasperini 7,5

Il timoniere sotto la Croce del(la) Sud.