Tra pochissimo avrà inizio l’ultimo atto del Masters 1000 in corso di svolgimento sui campi di terra di Roma.

Il grande giorno è arrivato. Oggi, alle ore 17:00, Jannik Sinner affronterà Casper Ruud nell’ultimo atto degli Internazionali d’Italia. Il numero 1 al mondo si è imposto in semifinale su Medvedev al termine di una battaglia durata tre set, mentre il 27enne norvegese ha letteralmente travolto l’italiano Darderi con un doppio 6-1. I favori del pronostico pendono tutti dalla parte del campione di San Candido, ma guai a sottovalutare Ruud.

Proprio nel corso della sfida contro il russo Medvedev, Sinner è però apparso particolarmente provato dal punto di vista fisico e ha accusato un malore che ha permesso al suo avversario di giocarsela ad armi pari. Alla distanza è venuta fuori la maggiore qualità dell’azzurro, ma i tifosi hanno temuto il peggio e adesso temono per la finale di oggi.

In conferenza stampa, alcuni giornalisti hanno chiesto a Sinner quali fossero state le cause del suo malessere ma il numero 1 al mondo ha dichiarato in maniera secca ai microfoni: “Non posso rispondere“. Ci dirà il campo quali sono le reali condizioni fisiche di Jannik che sul centrale di Roma sogna di scrivere l’ennesima pagina della sua già straordinaria carriera.