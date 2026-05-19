Quinto successo di fila in un Masters 1000 da quando è iniziato il 2026: numeri sempre più impressionanti.

Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid e infine Roma. Jannik Sinner vince il quinto Masters 1000 in questo straordinario 2026 e allunga al comando della classifica Atp: l’azzurro si impone in finale su Ruud in due set, al termine dell’ennesima grande prestazione. Tra una settimana esatta inizia uno degli appuntamenti più attesi dell’anno, ovvero il Roland Garros, e l’azzurro si presenta ai nastri di partenza come favorito assoluto vista anche l’assenza dell’amico-rivale Alcaraz.

Sinner, però, ha bisogno di ricaricare le pile e a Roma ha avuto un malore nel corso della semifinale con Medvedev da non sottovalutare assolutamente: da sabato 7 marzo a domenica 17 maggio (2 mesi e 10 giorni in tutto) Jannik ha giocato e vinto 29 partite, un dato pazzesco.

Ecco quanto ammesso dal campionissimo di San Candido subito dopo il trionfo a Roma: “Devo riposare per arrivare al meglio al Roland Garros. Voglio stare un po’ con la mia famiglia senza pensare al tennis”. Domenica 24 maggio avrà inizio il Roland Garros e Sinner potrebbe già fare il suo esordio, nella migliore delle ipotesi giocherà martedì 26: 7-9 giorni, insomma, di riposo assoluto per tornare in forma smagliante a Parigi.