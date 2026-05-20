Colpo di scena a Formello quando mancano appena 90′ al termine della stagione: ecco cosa sta succedendo.

Niente da fare per la Lazio, che si arrende alla Roma nel derby valido per la 37esima giornata di Serie A. Finisce 2-0 a favore dei giallorossi grazie alla doppietta messa a segno da Mancini e adesso la squadra allenata da Maurizio Sarri occupa la nona posizione in classifica. A 90′ dal termine della stagione, Zaccagni e compagni non possono più superare il Bologna (+4) e rischiano di essere sorpassati anche da Udinese e Sassuolo.

Appare ormai scontato l’addio di Maurizio Sarri in estate. I rapporti tutt’altro che idilliaci con la società e i risultati deludenti sono stati decisivi e tra qualche settimane le strade del 67enne napoletano e del club si separeranno definitivamente. Ma chi prenderà il posto di Sarri sulla panchina della Lazio?

A rilanciare una clamorosa indiscrezione di mercato è in queste ore il giornalista Luigi Salomone che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a ‘Radio Radio Mattino Sport & News’: “La Lazio segue anche Runjaic che ha fatto bene all’Udinese e ormai conosce la Serie A“. Sarà davvero l’attuale allenatore dell’Udinese a guidare i biancocelesti l’anno prossimo o assisteremo ad altri colpi di scena?