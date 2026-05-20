Allenatore Lazio, bomba choc: “Trattativa segreta e delicatissima per un nome importante”

Il futuro di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio appare sempre più incerto.

Con ancora una giornata di campionato da disputare, in casa Lazio si guarda già a una prossima stagione che si preannuncia complessa. Il primo grande nodo riguarda proprio l’allenatore toscano, che sembra ormai vicino all’addio nonostante un contratto ancora lungo con il club capitolino.

Il rapporto tra le parti appare logorato. La stagione biancoceleste è stata segnata dall’esclusione dalle coppe europee e dalla crescente contestazione dei tifosi nei confronti della società e della squadra. Nei prossimi giorni è atteso un vertice decisivo tra il presidente Claudio Lotito e Sarri per capire se esistano ancora i margini per proseguire insieme.

Lazio, Sarri tra Atalanta e Napoli: i nomi che potrebbero sostituirlo

Sul tecnico toscano si stanno già muovendo diversi club. Cristiano Giuntoli starebbe lavorando per portarlo all’Atalanta, anticipando così la concorrenza del Napoli, alla ricerca di un nuovo allenatore per il dopo Antonio Conte. Il tecnico salentino avrebbe infatti già comunicato l’intenzione di lasciare il presidente Aurelio De Laurentiis al termine della stagione. Per convincere Sarri, sarebbe pronto un contratto biennale da 2,5 milioni di euro netti a stagione più bonus, cifra in linea con l’attuale ingaggio percepito alla Lazio.

Nel frattempo Lotito avrebbe già iniziato a sondare diversi profili per la successione. Tra i nomi emersi nelle ultime ore c’è anche quello di Thiago Motta, ancora sotto contratto con la Juventus fino al 2027 con uno stipendio da circa 5,5 milioni di euro a stagione. Negli ultimi mesi l’ex tecnico del Bologna avrebbe rifiutato varie offerte provenienti da club europei come Monaco, Bayer Leverkusen, Spartak Mosca e Real Sociedad.

Nella lista dei possibili sostituti figurano anche Raffaele Palladino e Fabio Pisacane. Il primo sarebbe in uscita dall’Atalanta, mentre il secondo si è messo in evidenza con il Cagliari, conquistando la salvezza e valorizzando diversi giovani talenti.

Restano infine sullo sfondo anche le suggestioni “laziali” rappresentate da Sergio Conceição e Matías Almeyda. Conceição è attualmente alla guida dell’Al-Ittihad ma non avrebbe escluso un ritorno in Serie A, mentre Almeyda, dopo l’esperienza al Siviglia, sarebbe alla ricerca di un nuovo progetto tecnico da cui ripartire.

La bomba di Fusco in diretta: “Ci sarebbe una trattativa segreta per un nome importantissimo!”

A Radio Radio Lo Sport, Alessandro Fusco ha lanciato una vera e propria bomba di mercato riguardo alla panchina laziale:

“Ho raccolto delle indiscrezioni clamorose su una trattativa delicatissima e segreta per un nome importante al posto di Sarri. Pare ci sia una trattativa in corso, che, se andasse in porto, porterebbe a un cambio di strategie forte“.

L’eventuale arrivo di un “nome importante” potrebbe segnare un deciso cambio di rotta nelle strategie sportive della Lazio, sia sul piano tecnico sia su quello del mercato. Per il momento, però, tutto resta avvolto nel massimo riserbo.

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