Tucker Carlson, ex volto di punta di Fox News e oggi conduttore del Tucker Carlson Show, è da mesi una delle voci più critiche verso Israele all’interno del panorama conservatore americano. Un progressivo allontanamento dalle politiche di Donald Trump, che lo ha portato a scontrarsi con figure come Ben Shapiro e a essere nominato “antisemita dell’anno” dall’associazione pro-israeliana StopAntisemitism. Negli ultimi mesi Carlson ha dichiarato pubblicamente che Israele ha “perso la sua moralità”. La sua intervista a Channel 13 si è trasformata in uno scontro diretto.

Lo scontro in diretta

Il giornalista israeliano Udi Segal ha aperto il confronto contestando a Carlson l’equiparazione tra Israele e il regime iraniano. Il podcaster americano ha risposto senza mediazioni.

“Come israeliano, dovresti fare una pausa prima di usare l’espressione “regime terroristico”, dato che vivi in un paese che ha appena ucciso migliaia di bambini a Gaza. Dovremmo tutti abbassare i toni su una retorica del genere. Non sto difendendo l’Iran, ma “regime terroristico” è un po’ difficile da sentire da un israeliano”

“È ridicolo”, replica il conduttore di Channel 13. “Stai davvero mettendo Israele e l’Iran nella stessa equazione? Un governo democratico che agisce — magari non secondo i tuoi gusti — per autodifesa, paragonato a un regime islamico estremista che terrorizza i propri cittadini e impicca i gay?”

“Il comportamento del governo iraniano è in certi casi disgustoso e immorale. Ma anche il comportamento del governo israeliano a Gaza lo è. Democrazia? Finché ci sono milioni di persone sotto controllo israeliano che non possono votare…“.