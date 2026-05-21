La striscia di terra nascosta che sta tormentando Russia e Unione Europea

C’è una notizia del 15 maggio passata inosservata che ci dice molto più di quello che pensiamo sugli equilibri geopolitici ai confini dell’Europa. Vladimir Putin ha firmato un decreto presidenziale che non riguarda direttamente l’Ucraina e nemmeno la Georgia. Riguarda una striscia di terra che la maggior parte delle persone faticherebbe a trovare sulla mappa. Si chiama Transnistria. Ed è una delle regioni più strane, più dimenticate e — per capire come agisce il potere — più interessanti del mondo. Non riconosciuta dall’ONU, è una vera e propria nazione fantasma. Uno degli ultimi strascichi dell’Unione Sovietica.

Il Decreto di Putin

Il decreto di cui stiamo parlando apre la strada alla cittadinanza russa semplificata per tutti i residenti permanenti della regione. Niente anni di residenza, niente test. Basta vivere lì. Per capire perché questa cosa conta — e non poco — dobbiamo fare luce su alcune questioni.

Cos’è la Transnistria

La Transnistria è una striscia di territorio lunga circa 200 chilometri e larga una cinquantina, incuneata tra la Moldavia a ovest e l’Ucraina a est, lungo la riva orientale del fiume Dnestr. Ha una capitale, Tiraspol. Ha un governo, una polizia, un esercito. Ha persino una propria moneta — il rublo transnistriano — che non viene accettata da nessun altro paese al mondo. Nel centro della città, le statue di Lenin sono ancora al loro posto, come se il tempo si fosse fermato da qualche parte tra il 1985 e oggi. Eppure, ufficialmente, questa regione non esiste. Nessuno Stato membro delle Nazioni Unite la riconosce come entità indipendente. Per il diritto internazionale è parte della Repubblica di Moldavia. Per la realtà dei fatti, da trentacinque anni fa tutto da sola.

Le Origini del Conflitto

Per capire come sia possibile bisogna tornare al 1991. Quando l’Unione Sovietica crolla, la Moldavia riscopre la propria lingua, guarda verso la Romania e mette in discussione l’eredità sovietica. Ma nella parte orientale del paese, industrializzata e a maggioranza russofona, questo processo viene percepito come una minaccia. Operai, ingegneri e funzionari si sentono più vicini a Mosca che a Bucarest. Così, nel 1990, prima ancora della dissoluzione formale dell’URSS, proclamano una repubblica separata.

La Guerra del 1992

Nel 1992 la situazione degenera in guerra. In pochi mesi ci sono centinaia di morti. La 14ª Armata russa, già presente nella regione dall’epoca sovietica, interviene a sostegno dei separatisti. Poi arriva il cessate il fuoco e il conflitto viene congelato. Non risolto: congelato. Nessuna guerra aperta, nessuna pace, nessuna soluzione definitiva. Un limbo che dura ancora oggi e che si è rivelato utile per tutti gli attori coinvolti.

La Cittadinanza Come Strumento Geopolitico

Per capire il decreto di maggio 2026, bisogna capire la cittadinanza come strumento geopolitico. Non è un’invenzione russa: molti Stati usano la cittadinanza per proiettare influenza all’estero. Pensiamo alla diaspora ungherese, al passaporto portoghese per i discendenti sefarditi o ai programmi di cittadinanza nei paesi baltici. La cittadinanza non è solo un documento: è un legame politico e identitario.

Il Modello Russo

Nel caso russo, questo schema si è già visto in Ossezia del Sud prima del 2008, in Crimea nel 2014 e nel Donbass dal 2019. La sequenza è spesso la stessa: prima i passaporti, poi l’escalation, poi la presenza diretta. Non significa che accadrà lo stesso in Transnistria, ma è una dinamica importante da comprendere.

Perché I Transnistriani Vogliono il Passaporto Russo

Non tutti i transnistriani che chiedono il passaporto russo lo fanno per motivi politici. Per molti è una scelta pratica. Vivere in un territorio non riconosciuto, povero e isolato significa avere pochissimi strumenti di mobilità. Un passaporto russo offre opportunità concrete e possibilità di viaggio reali.

L’Interesse della Russia

Per Mosca, la Transnistria è uno strumento di politica estera estremamente economico. Non richiede invasioni o annessioni formali, ma solo il mantenimento dello status quo: qualche migliaio di soldati, sussidi e passaporti. In cambio, la Russia mantiene una presenza strategica nel cuore dell’Europa orientale.

La Posizione della Moldavia

Per la Moldavia il problema è enorme. Non puoi ignorare il 13% del tuo territorio che non controlli, ma non puoi nemmeno riprenderlo con la forza. La presidente Maia Sandu, sostenuta dall’Unione Europea, punta all’integrazione europea entro il 2028 e a una reintegrazione graduale della Transnistria attraverso incentivi economici. Ma ogni nuovo passaporto russo rende questo percorso più complicato.

Il Ruolo dell’Ucraina e dell’UE

Per l’Ucraina, che confina con la regione nell’oblast di Odessa, la Transnistria è una questione di sicurezza. Per Bruxelles è invece un problema politico: l’Unione Europea non può espandersi includendo un conflitto congelato irrisolto. Per questo l’UE ha aumentato il sostegno alla Moldavia fino a 120 milioni di euro l’anno.

La Crisi Economica della Transnistria

La situazione economica della regione è in crisi strutturale. Nel 2025 l’inflazione ha raggiunto il 14,7%, circa il doppio della Moldavia, mentre i salari medi sono circa la metà. Per anni l’economia locale ha retto grazie al gas russo a basso costo. Dopo l’interruzione del transito ucraino, però, molte imprese hanno iniziato a usare canali moldavi per esportare verso il mercato europeo, creando una silenziosa integrazione economica.

Il Deposito di Cobasna

C’è poi Cobasna, enorme deposito di munizioni sovietiche custodito da truppe russe. Contiene decine di migliaia di tonnellate di armamenti ed è uno dei più grandi d’Europa. La sua presenza rende qualsiasi crisi nella regione potenzialmente molto pericolosa.

I Tre Scenari Possibili

Il primo scenario è lo status quo: tensioni crescenti ma nessuna rottura definitiva. Il secondo è la reintegrazione graduale, con la Transnistria che converge lentamente verso Chișinău sul piano economico e istituzionale. Il terzo è una crisi improvvisa: un incidente a Cobasna, un collasso economico o una provocazione potrebbero cambiare rapidamente gli equilibri.

La Transnistria è un posto piccolo, povero e quasi invisibile nei notiziari. Eppure è uno dei luoghi in cui si può osservare meglio il funzionamento reale della geopolitica: non solo attraverso le armi, ma anche con passaporti, gas, pensioni e dazi doganali. Il futuro della regione dipenderà da chi riuscirà a rendere la propria offerta politica, economica e identitaria più convincente per le circa 400.000 persone che vivono in questo limbo da oltre trent’anni.