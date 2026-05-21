Pessime notizie in casa giallorossa in vista dell’ultimo impegno di campionato sul campo dell’Hellas: i dettagli.

La Roma vede la Champions League. Grazie al convincente successo ottenuto nel derby contro la Lazio (2-0), i giallorossi occupano ora la quarta posizione in classifica con due lunghezze di vantaggio su Como e Juventus quando manca appena un turno al termine del campionato. Ultimi 90 minuti della stagione, in cui la squadra di Gasperini sarà impegnata sul campo dell’Hellas Verona.

Arrivano, però, pessime notizie per Gian Piero Gasperini proprio a pochi giorni dalla partita contro il club scaligero. Oltre a Ndicka che ne avrà per almeno un mese a causa di una lesione di secondo grado al bicipite femorale destro, l’allenatore giallorosso si vedrà infatti costretto a rinunciare quasi sicuramente anche a Pellegrini, Venturino e Zaragoza.

Mancherà anche lo squalificato Wesley, mentre potrebbe tornare in campo Manu Konè: il centrocampista francese anche nelle scorse ore ha svolto lavoro personalizzato, ma aumentano le possibilità di vederlo in campo contro l’Hellas. Gasperini incrocia le dita: a Verona ci sarà da soffrire e un giocatore come il 25enne originario di Colombes risulta in questo momento della stagione davvero indispensabile.