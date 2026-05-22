Grosse novità in casa Juve in vista della prossima stagione: la mancata qualificazione alla Champions rischia di ribaltare tutto.

Mancano appena 90′ al termine del campionato, decisivi soprattutto per quel che riguarda la volata Champions League e la lotta retrocessione. Tra le squadre coinvolte in questa bagarre c’è sicuramente la Juventus, reduce dalla disfatta interna contro la Fiorentina e adesso sesta in classifica. Servono assolutamente tre punti nell’ultimo turno contro il Torino, ma potrebbero non bastare per l’accesso alla massima competizione continentale per club.

E senza Champions, ovviamente, cambierà anche il calciomercato estivo della Vecchia Signora. Bernardo Silva, uno dei principali obiettivi della Juve in vista del prossimo anno, quasi sicuramente non arriverà a Torino senza quarto posto: lo riferisce oggi ‘La Gazzetta dello Sport’, secondo cui quello del portoghese sarebbe un investimento sostenibile soltanto con i ricavi derivanti dalla Champions League (60 milioni di euro almeno) e, dunque, l’Atletico Madrid sarebbe in netto vantaggio al momento per l’acquisto del calciatore in scadenza di contratto con il Manchester City.

Una mazzata devastante per Luciano Spalletti e per tutti i sostenitori bianconeri che, a questo punto, dovranno accontentarsi di altri profili per vedere una Juventus più forte.