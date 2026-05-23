Come riportato dal direttore Ilario Di Giovambattista, il prossimo giovedì si darà inizio alla conferenza dei servizi riguardante lo stadio Flaminio. Il primo passo concreto verso la costruzione dello stadio della Lazio nel cuore della Capitale. Lo stesso Presidente Lotito qualche giorno fa con delle dichiarazioni che hanno fatto molto discutere, aveva lasciato trapelare molta sicurezza sulla possibilità di fare passi avanti con lo stadio, asset fondamentale per la gestione della Società Sportiva Lazio.

Nella prima riunione i tecnici della Lazio insieme al Rup presenteranno il progetto ai tecnici dell’amministrazione comunale e agli enti preposti alla valutazione di fattibilità. Per il sindaco Gualtieri la rinascita del Flaminio rappresenta “una priorità per l’amministrazione, perché lo stadio è un luogo simbolico della città che merita di tornare a vivere e ad essere valorizzato”