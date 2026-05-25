Antonio Conte e il Napoli si separano. Dopo due stagioni intense, ricche di successi ma anche di tensioni, il tecnico salentino ha annunciato ufficialmente il suo addio al club azzurro al termine dell’ultima giornata di campionato. Una decisione maturata da tempo, come raccontato dallo stesso allenatore durante la conferenza stampa condivisa con il presidente Aurelio De Laurentiis, andata in scena subito dopo la vittoria per 1-0 contro l’Udinese che ha consegnato al Napoli il secondo posto in Serie A.

Conte lascia Napoli con un bilancio importante: uno scudetto conquistato al primo anno, una Supercoppa Italiana e una qualificazione in Champions League centrata nella seconda stagione. Un percorso che assume ancora più valore considerando il contesto da cui era partito il club partenopeo. Quando arrivò nell’estate del 2024, infatti, il Napoli era reduce da una stagione deludente conclusa al decimo posto, lontano dalle aspettative e fuori dai vertici del calcio italiano.

Nel suo intervento, Conte ha spiegato di aver comunicato a De Laurentiis la volontà di interrompere il rapporto già un mese fa. “Ho percepito che il mio percorso qui stava per terminare“, ha dichiarato l’allenatore, sottolineando come la decisione non sia nata da un ridimensionamento del progetto tecnico o economico del club. Dietro l’addio, però, emergono anche motivazioni più profonde, legate al clima vissuto all’interno dell’ambiente napoletano negli ultimi mesi.

Il tecnico leccese ha infatti parlato apertamente di “veleno” e di difficoltà nel creare compattezza attorno alla squadra. “A Napoli ho fallito in una cosa: non sono riuscito a compattare l’ambiente“, ha ammesso, indicando nella mancanza di unità uno degli aspetti più pesanti della sua esperienza. Parole forti, che hanno evidenziato come il rapporto con parte dell’ambiente si sia progressivamente deteriorato nel corso della stagione.

Napoli, battibecco in conferenza tra Conte e De Laurentiis: la ricostruzione

Durante la conferenza stampa non è mancato anche un acceso botta e risposta con Aurelio De Laurentiis. Il presidente azzurro ha sostenuto che i numerosi infortuni abbiano impedito al Napoli di competere fino in fondo per il titolo, lasciando intendere che senza le tante assenze gli azzurri avrebbero potuto conquistare un altro scudetto. Conte, però, ha replicato con fermezza, invitando a riconoscere i meriti dell’Inter, definita “una grande squadra” e meritata vincitrice del campionato.

Nonostante le tensioni finali, il legame tra Conte e la tifoseria napoletana resta forte. Al termine della gara contro l’Udinese, il tecnico è stato salutato dagli applausi del pubblico del “Maradona”, in un’atmosfera carica di emozione. I tifosi hanno riconosciuto il lavoro svolto da un allenatore che, in appena due anni, è riuscito a riportare il Napoli ai vertici del calcio italiano.

Ora il club dovrà aprire un nuovo ciclo tecnico, mentre sul futuro di Conte iniziano già a rincorrersi le indiscrezioni. Tra le ipotesi più concrete ci sarebbe quella della Nazionale italiana, ma al momento nessuna decisione ufficiale è stata comunicata. Di certo, la fine dell’era Conte rappresenta un momento delicato per il Napoli, chiamato a dare continuità a un progetto che, nonostante l’addio del suo allenatore simbolo, punta a restare competitivo ai massimi livelli.