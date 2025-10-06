Roma, attacco sempre più “a salve” ▷ Melli: “È il peggiore della Serie A, vi dico perché”

La Roma continua a volare in Serie A. Con la vittoria di Firenze, la squadra di Gasperini vince la quinta partita su 6 di campionato e arriva a 15 punti su 18 disponibili, contendendosi momentaneamente la vetta con i campioni d’Italia in carica, il Napoli di Antonio Conte.

Da inizio campionato, la Roma ha subito appena due gol (da Simeone del Torino e ieri da Kean della Fiorentina), a dimostrazione di come la fase difensiva, diventata il vero punto di forza della squadra già dallo scorso anno con Ranieri, sia più solida che mai.

Il vero tallone d’Achille per la squadra giallorossa continua, però, ad essere l’attacco. La Roma ha segnato finora 7 gol in 6 partite di campionato, con Dovbyk e Ferguson (arrivato in estate dal Brighton in prestito con diritto di riscatto elevato) che continuano a far molta fatica: l’ucraino è stato autore di una sola rete (all’Olimpico contro il Verona), mentre l’irlandese, dopo un inizio positivo, è fermo all’assist per Soulé nella seconda giornata contro il Pisa.

Melli: “Alla Roma basterebbe anche Pinamonti: è più forte di Dovbyk e Ferguson”

A Radio Radio Lo Sport, Franco Melli ha stroncato duramente gli attaccanti giallorossi, definendoli come “i peggiori della Serie A”, e ha spiegato come in futuro i capitolini potrebbero avere dei rimpianti circa la gestione della sessione di calciomercato da poco conclusa: “Con un mercato giusto, c’erano già grandi possibilità per il futuro. Basterebbe anche solo Pinamonti: la Roma ha i peggiori attaccanti del campionato. Per me, né Dovbyk né Ferguson sono più forti di Pinamonti: non gli ho visto fare un tiro in porta da inizio campionato. Credo che sia una grave mancanza quella commessa durante il calciomercato, sia per Gasperini sia per i tifosi romanisti“.

La situazione di crisi che sta vivendo l’attacco giallorosso è più chiara che mai: per tornare grande, alla Roma servono gol e Gasperini deve cercare di compiere un (altro) miracolo per ritrovare i suoi centravanti.