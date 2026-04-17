STRASBURGO-MAINZ: IL VIDEO DELLA RISSA – Clima rovente allo stadio al termine della sfida tra Strasburgo e Mainz, ritorno dei quarti di finale di Conference League, conclusa con un netto 4-0 in favore dei francesi. Un risultato che ha permesso allo Strasburgo di ribaltare il 2-0 subito all’andata e conquistare una qualificazione tanto insperata quanto meritata.

La tensione è esplosa al triplice fischio dell’arbitro. A innescare il caos è stata l’esultanza di Martial Godo, protagonista di un gesto ritenuto provocatorio dalla squadra avversaria. L’attaccante ha infatti appoggiato la propria maglia sulla bandierina del calcio d’angolo proprio sotto il settore occupato dai tifosi del Mainz. Un’azione che non è passata inosservata e che ha immediatamente acceso gli animi in campo.

Strasburgo-Mainz: il video della rissa

La reazione più veemente è stata quella di Nadiem Amiri, che si è diretto verso Godo spingendolo con decisione. Da quel momento la situazione è rapidamente degenerata in una rissa che ha coinvolto diversi giocatori di entrambe le squadre. Tra i più attivi nel parapiglia anche Stefan Posch e Philipp Tietz. Nella confusione generale Maxi Oyedele è finito a terra, aumentando ulteriormente il livello di preoccupazione.

Determinante si è rivelato l’intervento degli steward e dello staff presente a bordo campo, che sono riusciti a separare i giocatori e a riportare gradualmente la calma. L’arbitro, dopo aver ristabilito l’ordine, ha preso provvedimenti disciplinari espellendo Amiri per il suo comportamento.

Va sottolineato come il clima fosse già particolarmente teso nel corso della partita. In precedenza, Diego Moreira era stato colpito duramente al volto da Dominik Kohr, un episodio che aveva generato proteste e che era stato punito soltanto con un cartellino giallo. Nel finale di gara, lo stesso Moreira aveva poi avuto un acceso confronto con Armindo Sieb, replicando quanto già accaduto nella sfida d’andata: anche in quel caso l’arbitro era intervenuto estraendo il cartellino giallo per entrambi.

Una serata europea che avrebbe dovuto celebrare la grande rimonta dello Strasburgo si è così trasformata in un finale caotico e carico di polemiche.