Espulsione destinata a far discutere per André, giovane talento finito nel mirino del Milan: durante il derby tra Corinthians e Palmeiras, il centrocampista è stato cacciato dal campo dopo l’intervento del VAR per un gesto giudicato osceno.

La sfida, terminata 0-0, è stata caratterizzata da grande tensione e da episodi controversi. A far parlare più di tutti è stato proprio André, classe 2006, protagonista in negativo nel primo tempo.

Occhio Milan: Corinthians-Palmeiras, il gesto di André e l’intervento del VAR

Al 35’, dopo un contrasto aereo con Andreas Pereira, il giocatore si è rialzato compiendo un gesto provocatorio: si è toccato i genitali sopra i pantaloncini, apparentemente rivolgendosi all’avversario. I calciatori del Palmeiras se ne sono accorti subito e Mauricio ha richiamato l’attenzione dell’arbitro chiedendo un controllo.

In un primo momento il direttore di gara, Flavio Rodrigues de Souza, aveva lasciato correre. Tuttavia, dalla sala VAR è arrivata la segnalazione che ha portato alla revisione a bordo campo. Dopo aver osservato le immagini, l’arbitro ha deciso per l’espulsione diretta, comunicando la scelta anche allo stadio. Le riprese hanno confermato il gesto, ritenuto antisportivo.

Il Milan resta interessato

Nonostante l’episodio, André continua a essere un obiettivo concreto del Milan in vista della prossima stagione. Il trasferimento era già stato vicino nei mesi scorsi, ma il Corinthians, su decisione del presidente Omar Stabile, aveva frenato la trattativa quando sembrava ormai in dirittura d’arrivo, suscitando anche il malcontento del giocatore.

Il club rossonero avrebbe poi rilanciato con una proposta complessiva da 22 milioni di euro (18 fissi più 4 di bonus), cifra ritenuta adeguata per la cessione. Al momento, però, non è ancora arrivata una risposta ufficiale, mentre il Corinthians valuta la possibilità di aprire a una vera e propria asta.

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