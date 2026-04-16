È successo di tutto all’Allianz Arena, dove Bayern Monaco e Real Madrid hanno dato vita a una sfida spettacolare, conclusa con un pirotecnico 4-3. Dopo il 2-1 dell’andata in favore dei tedeschi, a staccare il pass per la semifinale è proprio il Bayern, capace di vincere una partita destinata a restare a lungo nella memoria.

Per larghi tratti, il match è stato intenso ma corretto, con le due squadre impegnate in un continuo botta e risposta sul piano del risultato. Poi, nel finale, la gara si è completamente incendiata. L’episodio chiave arriva all’86′: Eduardo Camavinga, già ammonito, interviene su Harry Kane a centrocampo in un contrasto tutt’altro che violento. Un intervento che, però, l’arbitro Vincic decide di punire con il secondo giallo, tra le proteste furiose dei giocatori del Real Madrid.

Bayern Monaco-Real Madrid: l’episodio che ha cambiato tutto

L’espulsione cambia radicalmente l’inerzia della gara. Con l’uomo in più e il Real in evidente difficoltà emotiva, il Bayern affonda il colpo. Nel giro di cinque minuti arrivano due reti decisive: prima Luis Díaz trova il guizzo vincente, poi Olise chiude definitivamente i conti, facendo esplodere l’Allianz Arena e consegnando ai tedeschi una qualificazione che si era fortemente complicata.

Ma il vero caos si scatena dopo il triplice fischio. I giocatori del Real Madrid circondano l’arbitro, protestando animatamente per la gestione degli ultimi minuti. Arda Güler perde il controllo e viene espulso per proteste, mentre Vincic è costretto a lasciare il campo scortato dal resto della terna arbitrale. Le tensioni proseguono anche nel tunnel degli spogliatoi, dove si accende un duro confronto tra alcuni protagonisti delle due squadre: Kimmich e Upamecano da una parte, Bellingham dall’altra, tra i più nervosi dei blancos.

Il Bayern Monaco vola in semifinale, dove ad attenderlo ci sarà il PSG campione in carica. Il Real Madrid, invece, esce tra polemiche, rabbia e tanti rimpianti per un finale che ha completamente riscritto il destino della sfida.