Roma, si accende il mercato: “È fatta per il rinnovo di Dybala! Ma non solo: occhio a Nusa e Dodò”

ROMA-DYBALA: AVANTI INSIEME – La notte di Verona ha restituito alla Roma molto più di tre punti. Il successo al Bentegodi ha sancito il ritorno dei giallorossi in Champions League dopo un’assenza lunga 7 anni e ha dato la sensazione di una squadra finalmente pronta ad aprire un nuovo ciclo. In mezzo ai festeggiamenti, però, a Trigoria si sta giocando una partita forse ancora più importante: quella per trattenere Paulo Dybala.

L’argentino è stato ancora una volta il volto della differenza. Due invenzioni, due assist, due lampi che hanno indirizzato la gara e confermato quanto la Roma dipenda dalla sua qualità nei momenti decisivi. Gasperini lo sa bene. Da settimane l’allenatore spinge affinché il club costruisca il futuro partendo proprio dal numero 21, considerato centrale sia dal punto di vista tecnico sia da quello carismatico.

Il nodo, inevitabilmente, riguarda il contratto. Dybala andrà in scadenza a fine giugno e fino a poche settimane fa il rischio di una separazione sembrava concreto. Oggi, invece, il clima appare completamente cambiato. La qualificazione in Champions ha rafforzato la posizione della società e convinto tutte le parti a riaprire il dialogo con maggiore fiducia.

Dietro le quinte si sarebbe arrivati a una svolta significativa: l’ex Juventus avrebbe dato disponibilità a rivedere sensibilmente il proprio ingaggio pur di restare nella Capitale. Un segnale forte, soprattutto considerando che l’attuale stipendio era uno dei principali ostacoli al rinnovo. La nuova intesa dovrebbe basarsi su cifre molto più contenute, con un accordo vicino ai tre milioni di euro stagionali più bonus legati a rendimento e obiettivi.

Anche Gasperini, nel post partita, ha lasciato trasparire ottimismo. Il tecnico ha raccontato di aver favorito il contatto diretto tra la proprietà e il giocatore, lasciando intendere come la volontà comune sia quella di proseguire insieme. Un messaggio chiaro, accompagnato anche da una battuta che sa quasi di conferma anticipata.

L’indiscrezione di Ilario Di Giovambattista: “Roma, è fatta per il rinnovo di Dybala!”

A Radio Radio Lo Sport, arrivano conferme sempre più concrete sul futuro di Paulo Dybala alla Roma. Secondo quanto riferito dal direttore Ilario Di Giovambattista, il rinnovo dell’argentino sarebbe ormai definito e mancherebbe soltanto l’ufficialità. La svolta decisiva sarebbe arrivata dopo l’apertura del giocatore a una sensibile riduzione dell’ingaggio.

Dybala, attualmente tra i più pagati della rosa giallorossa, avrebbe infatti accettato di abbassare il proprio stipendio fino a circa 3 milioni di euro a stagione, facilitando così la chiusura dell’accordo con il club. Un segnale importante da parte dell’ex Juventus, che avrebbe scelto di dare continuità alla propria avventura nella Capitale anche dopo il ritorno della Roma in Champions League.

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