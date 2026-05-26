Milan, Ordine scatenato: “Siamo all’anno sottozero! E Cardinale ha ammesso la colpa”

«Non è l'anno zero, è l'anno sotto zero.» Franco Ordine non ha dubbi sul nuovo Milan di Cardinale: l'azzeramento è reale, gli uffici già vuoti, e i tre nomi per allenatore e AD sono sul tavolo da un mese. Il vero errore? Gestire il club dall'America.

Non è l’anno zero. È l’anno sotto zero. Franco Ordine non usa mezze misure per descrivere il reset operato da Gerry Cardinale a Casa Milan: un azzeramento all’americana, che parte dal mancato obiettivo e arriva fino alle scrivanie vuote di via Aldo Rossi.

Dei vecchi assetti rimane Scaroni — ma con un mandato chirurgico, il dossier stadio — e l’appena entrato Calvelli nel board. Tutto il resto è stato spazzato via. Per Ordine, però, il vero atto di coraggio — o di tardiva onestà — è stata la confessione di Cardinale: “aver guidato il Milan dall’America è stato un errore clamoroso”.

Il secondo errore, altrettanto grave, è stato quello di frammentare il comando attraverso le deleghe, prima all’amministratore delegato, poi a cascata lungo tutta la gerarchia.

Il bilancio di Ibrahimović in veste dirigenziale è impietoso: uscita dai playoff di Champions, eliminazione dall’Europa League per mano della Roma, sconfitta nella finale di Coppa Italia, ottavo posto in campionato. E poi le scelte degli allenatori — prima Fonseca, poi Conceição — entrambe finite male. “Zlatan però non è un consulente del Milan ma un socio di Red Bird che ha investito 30 milioni propri per sedersi al tavolo: ben diverso da chi vuole governare il club incassando soldi altrui”

Il punto più urgente, tuttavia, è operativo. Da questa mattina gli uffici di Casa Milan sono vuoti: nessun dirigente operativo, solo Calvelli come esponente del board. L’unica spiegazione razionale, secondo Ordine, è che il lavoro sotterraneo sia già avanzato. Cardinale, nel colloquio della vigilia, ha citato tre profili per l’allenatore e tre per l’amministratore delegato. Vuol dire, ragiona il giornalista, che da almeno un mese si lavora in parallelo: l’azzeramento pubblico è l’atto finale di una transizione già in corso, non il punto di partenza.

Resta il nodo Tare, la cui uscita ha sorpreso anche gli altri ospiti in studio. Per Ordine la logica è la stessa: se hanno eliminato anche lui, l’alternativa è già pronta. “Altrimenti, con il mercato alle porte, sarebbe un suicidio sportivo”.

Nel video l’intervento di Franco Ordine a Radio Radio Mattino – Sport & News.