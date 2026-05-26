Gattuso è il nuovo allenatore della Lazio: “Realtà tragica, ha fallito ovunque è andato!”

Il futuro della panchina della Lazio sembra ormai deciso: sarà Gennaro Gattuso il successore di Maurizio Sarri. Dopo giorni di contatti e riflessioni, il presidente Claudio Lotito avrebbe trovato l’accordo di massima con l’ex commissario tecnico azzurro, pronto a ripartire subito dopo la pesantissima delusione vissuta con la Nazionale italiana.

L’eliminazione degli Azzurri dalla corsa ai Mondiali — la terza esclusione consecutiva dalla competizione iridata — ha lasciato ferite profonde nell’ambiente calcistico italiano e nello stesso Gattuso, deciso ora a rimettersi immediatamente in gioco tornando ad allenare un club in Serie A. Per lui sarebbe un ritorno nel massimo campionato italiano dopo le esperienze sulle panchine di Napoli e Milan.

Secondo le indiscrezioni, tra la Lazio e Gattuso ci sarebbe già un’intesa di massima su un contratto biennale. Nelle ultime ore i contatti tra le parti si sarebbero intensificati fino ad arrivare a una svolta decisiva, con Lotito intenzionato a chiudere rapidamente l’operazione per programmare la prossima stagione.

Lazio, l’arrivo di Gattuso spalanca le porte per il passaggio di Sarri all’Atalanta

Parallelamente, resta da definire l’uscita di Sarri. Il tecnico toscano attende infatti un faccia a faccia con il presidente biancoceleste per sancire la separazione con due anni di anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto.

Sarri aspetta di confrontarsi direttamente con Lotito, chiarire le incomprensioni e trovare un accordo economico per la rescissione. Una volta definita la separazione, l’ex allenatore del Napoli sarebbe pronto a iniziare una nuova avventura sulla panchina dell’Atalanta, che lo avrebbe individuato come profilo ideale per aprire un nuovo ciclo tecnico.

Per Gattuso, invece, quella con la Lazio rappresenterebbe una sfida tanto delicata quanto affascinante. L’ex centrocampista campione del mondo nel 2006 era già stato vicino ai biancocelesti nel 2019. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, durante l’intervallo di una clamorosa Lazio-Atalanta 2019, con la Lazio sotto 0-3, Lotito avrebbe contattato proprio Gattuso per affidargli la squadra al posto di Simone Inzaghi. Una rimonta incredibile dei biancocelesti cambiò però il corso degli eventi e l’operazione sfumò.

“La scelta di Gattuso è in linea con le ambizioni della Lazio!”

Il possibile arrivo di Gattuso continua a dividere tifosi e addetti ai lavori. A Radio Radio Lo Sport, diversi opinionisti hanno espresso più di una perplessità sulla scelta della società biancoceleste. In particolare, Alessandro Vocalelli ha commentato duramente la situazione della Lazio: “La scelta di Gattuso è in linea con la realtà della Lazio. Oggi è una squadra da metà classifica, lo standing è quello di squadre come Udinese e Sassuolo…“.

Parole che fotografano il momento delicato vissuto dal club capitolino e che alimentano ulteriormente il dibattito sull’ambizione reale della Lazio e sulle prospettive future della squadra nella prossima stagione.

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