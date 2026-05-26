Aggiornamenti importantissimi in casa azzurra in vista della prossima stagione: ecco cosa sta succedendo.

Grazie al successo interno contro l’Udinese, il Napoli chiude il campionato al secondo posto in classifica a undici punti dall’Inter campione d’Italia. Quella contro i bianconeri è stata l’ultima apparizione sulla panchina azzurra per Antonio Conte, che ha deciso di cambiare aria a due anni esatti dal suo arrivo in Campania.

Ma chi prenderà il posto di Conte alla guida del Napoli? Il principale indiziato – secondo quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di ‘Calciomercato.it’ – sarebbe al momento Vincenzo Italiano, vecchio pallino del patron Aurelio De Laurentiis.

Il 48enne originario di Karlsruhe si appresta a salutare definitivamente il Bologna e nelle prossime ore potrebbe comunicato alla dirigenza felsinea la volontà di andare via nonostante un contratto fino al 30 giugno 2027. Il Napoli metterebbe sul piatto un contratto biennale con opzione per il terzo anno ed è sicuro di arrivare al traguardo. Nelle prossime ore ne sapremo sicuramente di più, ma una cosa è ormai certa: l’avventura di Antonio Conte al Napoli si conclude dopo due anni nonostante il secondo posto in classifica dietro l’Inter e nonostante la conquista della Supercoppa italiana 2025.