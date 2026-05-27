Grandi manovre nella capitale dopo la qualificazione alla prossima Champions League: ecco cosa sta succedendo.

Dopo la vittoria contro l’Hellas Verona e la matematica qualificazione alla prossima edizione della Champions League, la Roma è al lavoro per pianificare le prossime strategie di mercato e rinforzare la rosa a disposizione di Gian Piero Gasperini. I giallorossi potrebbero competitivi anche in ottica scudetto con 3-4 innesti di livello, ma prima c’è da sistemare qualcosa a livello dirigenziale.

A cominciare dal nuovo direttore sportivo, che prenderà il posto di Ricky Massara. I nomi che circolano a Trigoria sono diversi ma – secondo quanto evidenziato in queste ore da ‘Il Messaggero ‘ – in pole ci sarebbe adesso Tony D’Amico, che conosce molto bene Gian Piero Gasperini con cui ha condiviso l’esperienza all’Atalanta.

Lo voleva anche il Milan ma l’addio ufficiale di Furlani (grandissimo estimatore di D’Amico) ha rimescolato le carte e adesso la Roma vede il traguardo: nei prossimi giorni potrebbe addirittura arrivare l’ufficialità della firma di D’Amico e a quel punto avrebbe inizio a tutti gli effetti la campagna acquisti. Seguiremo con grande attenzione questa vicenda e vi terremo sicuramente aggiornati in tal senso.