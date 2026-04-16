Altro terremo nella classifica mondiale di tennis: i protagonisti sono sempre loro, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz.

Dopo i trionfi a Indian Wells, Miami e Montecarlo, Jannik Sinner si è riportato in testa al ranking Atp completando una splendida rimonta ai danni dell’amico-rivale Alcaraz. Il primato del campionissimo di San Candido, però, rischia di durare meno del previsto e già nei prossimi giorni potrebbe concretizzarsi il controsorpasso da parte del fenomeno di Murcia.

Sinner, infatti, non prenderà parte all’Atp 500 di Barcellona in programma dal 12 al 19 aprile, mentre Alcaraz proverà a vincerlo dopo essersi arreso in finale proprio un anno fa al danese Holger Rune. In caso di trionfo, l’attuale numero 2 della classifica mondiale tornerebbe avanti rispetto all’italiano di 60 lunghezze (13410 a 13350).

Alcaraz ha sconfitto ieri all’esordio Otto Virtanen, numero 130 del mondo, e adesso se la vedrà con Tomas Machac, che al Masters di Montecarlo ha interrotto la striscia di set consecutivi vinti da Sinner in un Masters 1000. Seguiremo, dunque, con grande attenzione l’evolversi della situazione al torneo 500 di Barcellona perché a breve potrebbe esserci l’ennesimo scossone in vetta al ranking Atp.