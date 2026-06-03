La Juve è al lavoro per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione: ecco l’ultimo obiettivo bianconero.

Con l’ormai scontata conferma di Luciano Spalletti in panchina, in casa Juventus l’attenzione ora è rivolta al calciomercato estivo. La dirigenza di corso Galileo Ferraris punta a rinforzare la rosa con innesti mirati in tutte le zone del campo per colmare il gap dalle prime e per riportare la Vecchia Signora in alto.

Sono diversi i nomi finito sul taccuino dell’amministratore delegato Comolli, ma l’ultimo porta direttamente in casa Napoli e ha un nome e un cognome ben precisi: Alex Meret. Il portiere classe ’97 non è più il titolare in azzurro e ha un contratto in scadenza a giugno 2027: proprio in virtù di questo – secondo quanto evidenziato dal ‘Corriere dello Sport’ – la Juventus avrebbe intenzione di approfittare di questa situazione per provare a prendere il 29enne originario di Udine.

L’obiettivo numero uno dei bianconeri per la porta rimane Alisson ma l’affare con il Liverpool si preannuncia complicato e, dunque, a Torino studiano le alternative: una di queste si chiama appunto Meret e la sua valutazione di mercato si aggirerebbe intorno agli 8 milioni di euro. Sarà lui il primo rinforzo della Juve?