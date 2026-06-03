Un momento di grande emozione ha segnato la conferenza stampa di Silvio Baldini alla vigilia dell’amichevole della Nazionale contro il Lussemburgo.

Al nuovo commissario tecnico azzurro è stato chiesto a chi volesse dedicare il prestigioso traguardo raggiunto con la nomina sulla panchina dell’Italia. La risposta ha colpito tutti i presenti. “A Nebbia, il cane dei miei figli, ma se ne parlo mi commuovo”, ha detto Baldini, interrompendosi per l’emozione.

Il CT ha poi spiegato quanto la perdita dell’animale abbia inciso profondamente sulla sua vita: “Nemmeno quando ho perso mio padre avevo provato un dispiacere simile, all’epoca la considerai una logica della vita. Ma Nebbia no. Non mi ha mai visto come qualcuno che doveva ottenere qualcosa”.

Parole sincere e pronunciate senza filtri, che hanno mostrato il lato più umano di un uomo da sempre apprezzato per la sua schiettezza. Il tecnico ha anche confessato di aver esitato a raccontare pubblicamente questo sentimento, consapevole che nel mondo del calcio certe sensibilità possano essere oggetto di ironia.

“Non volevo parlarvene perché, nel mondo del calcio, il rischio è che si venga derisi. Ma se mi accorgo di essere deriso divento ignorante e non voglio ora che rappresento l’Italia con la Nazionale”, ha aggiunto Baldini.

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