Colpo di scena per quel che concerne la nomina del nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana.

Nessuno si immaginava un epilogo simile, ma il comunicato di ieri ha ufficialmente messo la parola fine sulla storia d’amore tra la Roma e Claudio Ranieri: “Il Club desidera ringraziare Claudio per il suo significativo contributo alla Roma. Ha guidato la squadra in un momento molto difficile e saremo sempre grati per i suoi sforzi. Guardando al futuro, la nostra direzione è chiara. Il Club è solido, con una leadership forte e una visione ben definita. L’AS Roma verrà sempre al primo posto. Abbiamo piena fiducia nel percorso che ci attende sotto la guida tecnica di Gian Piero Gasperini, con l’obiettivo condiviso di crescere, migliorare e ottenere risultati all’altezza della nostra storia”.

Un vero e proprio terremoto che rischia di avere ripercussioni importanti anche sulla Nazionale italiana. Secondo quanto riportato in queste ore da ‘La Repubblica’, proprio Claudio Ranieri sarebbe ora un fortissimo candidato al ruolo di commissario tecnico dell’Italia, dopo l’addio di Gennaro Gattuso.

Ne sapremo sicuramente di più nelle prossime settimana, ma una cosa è certa: l’idea di Ranieri sulla panchina azzurra non è assolutamente da scartare.