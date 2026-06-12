“Greenwood si avvicina alla Roma: c’è l’accordo totale!” | L’indiscrezione di Di Giovambattista

La Roma rompe gli indugi e accelera per Mason Greenwood. L’esterno offensivo inglese è il grande obiettivo del mercato giallorosso e il nome indicato da Gian Piero Gasperini per alzare ulteriormente il livello dell’attacco in vista della prossima stagione.

Non è un mistero che il tecnico piemontese abbia chiesto alla società un profilo con caratteristiche precise: velocità, capacità di saltare l’uomo, incisività negli ultimi metri e numeri importanti in zona gol. Greenwood risponde perfettamente a questo identikit.

I numeri dell’attaccante inglese parlano da soli. Nelle sue due stagioni al Marsiglia ha collezionato 81 presenze complessive, mettendo a referto 48 reti e 16 assist. Statistiche che certificano la crescita del classe 2001 e che spiegano perché la Roma sia pronta a compiere un investimento importante per assicurarselo.

“La Roma ha trovato l’accordo totale con Mason Greenwood!”

Secondo quanto raccolto dal direttore Ilario Di Giovambattista, nelle ultime ore sarebbe arrivato un passaggio fondamentale nella trattativa. La società giallorossa avrebbe infatti raggiunto un accordo totale con il giocatore e con il suo entourage. Un’intesa maturata al termine di una call alla quale avrebbero partecipato lo stesso Gasperini e il direttore sportivo D’Amico, con il via libera definitivo arrivato direttamente da Greenwood.

Un passaggio che non chiude l’operazione, ma che rappresenta una base decisiva per affrontare la fase più delicata: la negoziazione con il Marsiglia.

Il club francese continua a valutare il proprio gioiello circa 50 milioni di euro più 5 di bonus. Una richiesta considerata elevata dalla Roma, che sta lavorando per ridurre la parte fissa dell’operazione. La sensazione è che un’offerta vicina ai 45 milioni di euro, arricchita da bonus significativi e facilmente raggiungibili, possa avvicinare le parti e creare le condizioni per una fumata bianca.

Dopo l’accordo con il giocatore, la Roma cerca l’affondo decisivo con il Marsiglia

A favorire il dialogo potrebbe essere anche la situazione finanziaria del Marsiglia. Il club francese, infatti, avrebbe la necessità di realizzare alcune cessioni entro il 30 giugno per sistemare determinati parametri di bilancio. Un fattore che la Roma sta cercando di sfruttare per ottenere condizioni più favorevoli.

La concorrenza, però, resta un elemento da non sottovalutare. Greenwood continua ad avere estimatori in diversi campionati europei e proprio per questo la dirigenza giallorossa vuole accelerare i tempi. L’obiettivo è trasformare rapidamente l’accordo con il giocatore in un’intesa definitiva con il Marsiglia, evitando possibili inserimenti dell’ultima ora.

Dalla proprietà americana è arrivato un segnale chiaro. Secondo le indiscrezioni, sarebbe stato stanziato un budget da circa 50 milioni di euro, dilazionabile in più esercizi, per accontentare Gasperini e regalargli il rinforzo ritenuto prioritario per il nuovo progetto tecnico.

La trattativa entra adesso nella sua fase più calda. Il primo tassello è stato sistemato con il sì del calciatore; il prossimo passo sarà trovare la quadratura economica con il Marsiglia. La Roma ci prova con decisione: Greenwood è molto più di un’idea, è il grande obiettivo dell’estate giallorossa.

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