Greenwood-Roma, c’è chi dice no! Biotti: “Imperdonabile!

La Roma guarda al mercato estivo con un obiettivo chiaro, rinforzare l’attacco: il nome è quello di Mason Greenwood, profilo che continua a dividere tifosi, addetti ai lavori e opinione pubblica.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Gian Piero Gasperini sarebbe intervenuto in prima persona per provare a convincere il giocatore. Nei giorni scorsi il tecnico avrebbe avuto una videochiamata con Greenwood e con il padre-agente, illustrando il progetto tecnico della Roma e il ruolo pensato per l’attaccante inglese a Trigoria.

Un contatto che avrebbe prodotto un primo sì da parte del giocatore, anche se la strada resta complessa. Il Marsiglia, infatti, parte da una valutazione importante: 50 milioni di euro più 5 di bonus. Una cifra alta, che obbligherebbe la Roma a muoversi con attenzione, anche alla luce delle uscite da completare entro il 30 giugno.

Sul piano tecnico, Greenwood rappresenterebbe un innesto di grande qualità per l’attacco giallorosso. Ma il suo nome porta inevitabilmente con sé anche un dibattito extra-campo. Ed è proprio su questo aspetto che si è concentrata Valeria Biotti, intervenuta sul tema con una posizione netta.

Per molti tifosi il giocatore resta un sogno di mercato, ma per altri il passato discusso dell’inglese pesa ancora troppo, viste le accuse di stupro e violenza domestica. Da qui il confronto: la Roma deve pensare solo al valore tecnico o anche all’impatto etico e d’immagine di un’operazione del genere?

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