La festa del Crystal Palace per la storica vittoria della Conference League continua anche lontano dal campo. Nelle ore successive al trionfo, infatti, un video diventato virale sui social ha catturato l’attenzione di tifosi e appassionati. Alcuni giocatori delle Eagles (in particolare il loro portiere, Dean Henderson), durante i festeggiamenti hanno intonato il coro “Juventus away, olé olé“.

Il messaggio del Crystal Palace: “Juventus, mi sa che ci vediamo presto…”

https://youtube.com/shorts/LdvfTZeHz7g?feature=share

Un episodio che ha immediatamente acceso il dibattito online. Semplice sfottò nei confronti dei bianconeri o una sorta di guanto di sfida lanciato in vista della prossima Europa League? Le interpretazioni si sono moltiplicate nel giro di poche ore, con i tifosi che si sono scatenati tra ironia, meme e commenti di ogni tipo.

Il coro è arrivato al termine di una serata perfetta per il Crystal Palace, protagonista di una finale di Conference League giocata con grande intensità e coronata dalla conquista del trofeo, ai danni del Rayo Vallecano. Dopo il triplice fischio, la squadra inglese ha dato il via ai festeggiamenti tra canti, balli e cori che hanno coinvolto giocatori e staff.

Tra questi, proprio quel riferimento alla Juventus non è passato inosservato. Il video è stato rilanciato da numerosi profili social (in primis l’account ufficiale del club inglese). Generando migliaia di interazioni e dividendo il pubblico tra chi lo considera una semplice goliardata e chi invece legge nel coro una vera e propria provocazione rivolta a uno dei club più prestigiosi del calcio europeo.

Una cosa, però, è certa: il Crystal Palace è riuscito a far parlare di sé non solo per il successo conquistato sul campo. Ma anche per un coro che continua a rimbalzare da una piattaforma all’altra. E mentre i tifosi della Juventus osservano la vicenda tra sorrisi e repliche, sui social il tormentone “Juventus away, olé olé“ sembra destinato ad accompagnare ancora per qualche giorno la festa degli inglesi.

CRYSTAL PALACE, SFOTTO’ VIRALE ALLA JUVENTUS? | GUARDA IL VIDEO COMPLETO SUL CANALE YOUTUBE DI RADIO RADIO – LO SPORT