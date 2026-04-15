Ranieri, “I tifosi stanno con Gasperini, e hanno ragione!” ▷ Roma, Vocalelli risponde a Camelio

La tensione tra Gasperini e Ranieri continua a far discutere l’ambiente Roma, in un momento chiave della stagione. Tra polemiche, divergenze e risultati ancora in bilico, il rischio è quello di perdere compattezza proprio mentre la corsa alla Champions entra nel vivo.

A richiamare tutti all’ordine è stato Francesco Totti, intervenuto durante un evento su eBay Live. L’ex capitano ha lanciato un messaggio chiaro e diretto: “Non è il momento degli screzi. Da tifoso della Roma, l’obiettivo principale è restare uniti, anche quando ci sono problemi interni. Sia Gasperini sia Ranieri devono avere rispetto per i tifosi e per la società”.

Totti ha poi ribadito l’importanza del finale di stagione: “La Champions è lì, siamo a pochi punti. Serve unire le forze e pensare solo al bene della Roma. I problemi ci sono ovunque, ma non è giusto esporli adesso”.

Parole che fanno da contraltare alle dure parole arrivate da Alessandro Vocalelli, che in diretta su Radio Radio – Lo Sport ha detto la sua difendendo la posizione del tecnico ex Atalanta:

“La Roma ha speso 110 milioni, senza però rinforzarsi. I tifosi stanno con Gasperini: lui non ha mai chiesto di spendere tanto. Sono Ranieri e Massara che non hanno avuto il braccino corto…”

Tra richiami all’unità e accuse sulla gestione, il clima resta acceso. Ma con la Champions ancora alla portata, in casa Roma il tempo delle divisioni potrebbe essere un lusso che nessuno può permettersi.

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