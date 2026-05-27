Notizia davvero stupefacente: il protagonista è ancora una volta l’attuale padrone della classifica mondiale.

Esordio da urlo al Roland Garros per Jannik Sinner, che concede appena 8 game al francese Tabur nel primo turno e chiude alla fine col punteggio di 6-1, 6-, 6-4. Il numero 1 del Ranking Atp dimostra di non aver perso la freschezza atletica dopo i 5 trionfi di fila a Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid e Roma.

Ma quanto guadagna Jannik Sinner? Il campionissimo di San Candido sta collezionando montepremi da capogiro e – secondo ‘Forbes’ – guadagnerebbe ormai cifre mostruose grazie alle sponsorizzazioni che vanno a sommarsi ai premi. Nel corso della sua carriera, Sinner ha guadagnato circa 65 milioni di euro, di cui oltre addirittura 6 milioni in questo straordinario 2026. Ma non è finita qui: ad oggi, il padrone della classifica mondiale si porta a casa qualcosa come 30 milioni di euro di sponsorizzazioni, tra cui Gucci, Nike, Rolex, Fastweb, Lavazza, Head, De Cecco, Alfa Romeo e Intesa Sanpaolo.

Adesso, però, la concentrazione è tutta rivolta al Roland Garros e al secondo turno contro Cerundolo: Sinner non ha alcuna intenzione di mollare la presa e punta a vincere per la prima volta in carriera sui campi di terra di Parigi. Ci riuscirà?