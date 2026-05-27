Lazio, l’editoriale di Di Giovambattista: “Lotito, fai qualcosa: la Lazio merita di essere competitiva!”

La Lazio si ritrova a fare i conti con una delle stagioni più complicate degli ultimi anni. Il nono posto in campionato, la sconfitta amara in Coppa Italia e un ambiente sempre più spaccato hanno aperto una crepa profonda tra società e tifoseria.

Più che il futuro della panchina, infatti, a preoccupare è il quadro generale che circonda il club biancoceleste. La contestazione contro Claudio Lotito, iniziata nei primi mesi del 2026, è cresciuta settimana dopo settimana fino a diventare una protesta strutturata. Una presa di posizione forte da parte della Curva Nord e di gran parte della tifoseria organizzata, decisa a manifestare il proprio dissenso contro la gestione societaria.

Nel corso delle ultime settimane le proteste si sono estese anche fuori dallo stadio. A Roma sono comparsi migliaia di manifesti contro Lotito, mentre a Ponte Milvio — storico punto di ritrovo del tifo laziale — si sono susseguite manifestazioni, cori e striscioni contro il presidente biancoceleste. Il rapporto tra tifosi e società appare ormai ai minimi storici.

In questo contesto delicato si inserisce anche il cambio in panchina. Maurizio Sarri sembra destinato all’addio dopo settimane di tensioni e incomprensioni con la dirigenza. Al suo posto prende quota il nome di Gennaro Gattuso, che avrebbe già trovato un’intesa di massima con il club per un contratto biennale.

L’ex commissario tecnico della Nazionale, reduce dalla delusione per il fallimento azzurro nella corsa ai Mondiali, sarebbe pronto a ripartire proprio dalla Lazio. Lotito vuole chiudere rapidamente l’operazione per programmare la prossima stagione e provare a ricompattare un ambiente oggi profondamente ferito.

Ma il tema centrale resta la frattura con la piazza. Perché al di là del nome del nuovo allenatore, la sensazione è che la Lazio debba prima di tutto ritrovare un equilibrio interno e ricucire un rapporto ormai logoro con la propria tifoseria. Senza questo passaggio, qualsiasi ripartenza rischia di nascere già in salita.

Lazio, l’editoriale di Ilario Di Giovambattista a Radio Radio Lo Sport

Sul tema è intervenuto anche Ilario Di Giovambattista a Radio Radio Lo Sport, lanciando un messaggio diretto al presidente biancoceleste: “Lotito deve fare qualcosa. La Lazio ha tutte le carte in regola per essere competitiva a livello italiano“.

Il direttore ha poi smentito le ipotesi legate a una possibile cessione del club, raccontando un retroscena legato a un colloquio avuto con il patron laziale: “Lotito non vende. Tre o quattro mesi fa ci ho parlato direttamente: mi ha detto che non ha alcuna intenzione di vendere, anzi ha rilanciato“.

Parole che confermano la volontà del presidente di proseguire il proprio progetto nonostante il malcontento crescente della tifoseria. Una posizione netta che però rischia di aumentare ulteriormente la distanza con una parte dell’ambiente laziale, ormai esasperata dai risultati e dalle tensioni accumulate negli ultimi mesi.

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