Svolta in casa bianconera in vista del mercato estivo: ecco le ultime sul futuro dell’esterno della Nazionale italiana.

Senza Champions League, la Juventus sarà costretta a ricorrere a una cessione in più. Lo ha ribadito nelle scorse ore l’amministratore delegato Comolli, che si è detto dispiaciuto per la mancata qualificazione alla massima competizione continentale per club ma pronto a ripartire immediatamente, in piena sintonia con Luciano Spalletti.

Ma chi cederà la Juve? Il principale indiziato rimane Bremer, che ha una clausola rescissoria da 58 milioni di euro valida fino al prossimo 10 agosto. Attenzione, però, anche alla situazione di Andrea Cambiaso che viene da una stagione non proprio esaltante in bianconero: il laterale della Nazionale italiana – secondo quanto riferito in queste ore da ‘Tuttomercatoweb’ – potrebbe essere sacrificato per una cifra vicina ai 40 milioni di euro.

Sulle sue tracce ci sono diverse compagini italiane e non solo, come Como, Inter, Napoli, Barcellona, Real Madrid, Tottenham, Manchester City e Liverpool: la Juve è pronta ad ascoltare eventuali proposte per Cambiaso che, alla fine, potrebbe salutare definitivamente Torino per provare una nuova esperienza con un’altra maglia. Come andrà a finire secondo voi?