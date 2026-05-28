Grande spettacolo sui campi di terra di Parigi: intanto arriva un clamoroso annuncio in queste ore.

Grande spettacolo a Parigi con il Roland Garros che è ormai entrato nel vivo. Il secondo torneo del grande slam della stagione si preannuncia davvero scoppiettante ed aperto a qualsiasi tipo di risultato, anche se i favori del pronostico pendono tutti dalla parte dell’attuale numero 1 del ranking Atp, ovvero Jannik Sinner.

Ecco quanto ammesso da uno dei giovani più promettenti del circuito, Joao Fonseca, proprio su Sinner e su un altro top assoluto come Novak Djokovic: “Differenza tra Djokovic e Sinner? Sono due macchine. Credo che Novak, dopo l’era di Federer e Nadal, abbia avuto bisogno di una mentalità ancora superiore. Credo sia questa la differenza principale. Giocano entrambi un tennis pazzesco e vincono tutto. Djokovic ha scritto la storia di questo sport, mentre Sinner sta facendo cose incredibili oggi. Sono convinto che il segreto resti la testa“.

Quella stessa testa che potrebbe permettere a Sinner di conquistare per la prima volta in carriera anche il Roland Garros e scrivere un’altra pagina indimenticabile del tennis dopo i 5 trionfi di fila nei Masters 1000 di Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid e Roma.