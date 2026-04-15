Lockdown, ora è ufficiale: è stata una “scelta politica” | L’On. buonguerrieri in diretta

L’onorevole Alice Buonguerrieri è intervenuta in diretta ai nostri microfoni con toni decisi sui temi più controversi legati alla gestione della pandemia e ai lavori della Commissione Covid, offrendo una lettura critica di quanto sta emergendo.

Al centro del dibattito, il rapporto tra politica e scienza. Secondo Buonguerrieri, molte delle decisioni adottate – incluso il lockdown – avrebbero avuto una matrice prevalentemente politica più che scientifica, un’interpretazione che troverebbe riscontro anche in dichiarazioni recenti di alcuni protagonisti istituzionali come Giuseppe Conte. Un cambio di prospettiva che, a suo avviso, starebbe spingendo sempre più cittadini ad approfondire e seguire i lavori della Commissione. Non sono mancate critiche all’ex presidente del Consiglio, accusato di contraddizioni su fatti documentati e verificabili. Da qui nasce una domanda più ampia: se emergono incongruenze su elementi oggettivi, su quali altri aspetti potrebbe non essere stata raccontata tutta la verità?



Ampio spazio è stato dedicato anche alla gestione economica dell’emergenza, in particolare al caso delle mascherine. Dalle audizioni in Commissione emergerebbe quello che viene descritto come un possibile ‘sistema’, caratterizzato – secondo alcune testimonianze – da richieste di percentuali elevate per facilitare rapporti con la pubblica amministrazione.



Infine, il tema del Comitato tecnico scientifico: alcune dichiarazioni lascerebbero intendere che dubbi rilevanti non siano stati riportati nei verbali ufficiali, rafforzando l’ipotesi di decisioni influenzate più dalla politica che da valutazioni scientifiche.

L’obiettivo dichiarato resta quello di fare piena luce su uno dei periodi più complessi e discussi della storia recente italiana, mentre il lavoro della Commissione prosegue tra audizioni e nuove verifiche.