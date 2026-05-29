La società giallorosso è al lavoro per pianificare il futuro ma intanto c’è un colpo di scena che riguarda l’ex Juventus.

Dopo il terzo posto finale alle spalle di Inter e Napoli e la qualificazione in Champions League, a Roma sono già iniziate le grandi manovre di calciomercato per rinforzare la rosa a disposizione di Gian Piero Gasperini. Occhio, però, anche ai movimenti in uscita visto che qualche pezzo pregiato rischia di fare le valigie.

È il caso, ad esempio, di Matias Soulé che potrebbe salutare la compagnia viste le recenti voci su nuovi acquisti da parte della Roma nel reparto offensivo. L’ex Juve – secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’ – sarebbe un obiettivo concreto dell’Aston Villa, ma la società capitolina chiede circa 35-40 milioni di euro per liberare il 23enne originario di Mar del Plata.

Una cifra importante che verrebbe poi reinvestita per prendere un rinforzo davanti alla Mason Greenwood, classe 2001 inglese con passaporto giamaicano in forza all’Olympique Marsiglia. Roma, dunque, al lavoro per costruire una super squadra in vista della prossima stagione ma pronta anche a cedere un calciatore importante come Soulé. Come andrà a finire?