Juventus e Napoli potrebbero rendersi presto protagoniste di una clamorosa operazione di mercato: i dettagli.

Oltre all’Inter capolista e sempre più vicina alla vittoria dello scudetto, ci sono sicuramente Napoli e Juventus tra le principali candidate alla qualificazione alla prossima Champions League. Gli azzurri hanno pareggiato a Parma ma sono secondi in classifica, mentre la squadra allenata da Luciano Spalletti si è imposta sul campo dell’Atalanta ed è al momento quarta, davanti a Como e Roma.

Napoli e Juve che molto presto potrebbero rendersi protagoniste anche di una clamorosa operazione di calciomercato. Il protagonista della vicenda è Stanislav Lobotka, centrocampista classe ’94 legato al club azzurro da un contratto fino al 30 giugno 2027: quasi sicuramente non ci sarà alcun rinnovo e – secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’ – il direttore sportivo Manna avrebbe già individuato in Joao Gomes del Wolverhampton proprio il sostituto di Lobotka.

A questo punto, occhio alla Juve che corteggia da diverso tempo la stella slovacca del Napoli: Luciano Spalletti stravede per il calciatore e adesso la dirigenza di corso Galileo Ferraris avrebbe tutta l’intenzione di effettuare un tentativo concreto per portarlo a Torino. Il Napoli potrebbe liberarlo in estate per evitare di perderlo a zero tra un anno.