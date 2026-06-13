Nuovi aggiornamenti sulle condizioni fisiche del numero 1 al mondo dopo quanto accaduto a Parigi.

Nei giorni scorsi si è sottoposto a nuovi accertamenti per fare luce sul malore accusato al secondo turno del Roland Garros contro Cerundolo. Il peggio sembra essere passato e ora Jannik Sinner è pronto a tornare in campo per preparare al meglio il torneo di Wimbledon, che prenderà il via il prossimo 29 giugno. Il numero 1 del ranking Atp ha tutta l’intenzione di tornare subito a vincere e di bissare il trionfo di un anno fa.

Sinner
Sinner (Ansa Foto) – RadioRadio

Intanto, però, spunta un nuovo retroscena su quanto accaduto proprio al Roland Garros. Ecco infatti quanto ammesso dalla dottoressa Valeria D’Errico (medico dello sport e dell’esercizio fisico e medico subacqueo) ad ‘Affaritaliani’: “Le condizioni che possono portarlo a un esaurimento fisico e psicologico possono essere diverse. Fisicamente parlando, può esserci una scarsa riserva energetica di partenza, magari legata ai numerosi impegni sostenuti negli ultimi mesi, alla stagione primaverile e agli appuntamenti che ha dovuto affrontare. Parliamo, dunque, di una condizione di overtraining o di inizio overtraining. Caldo? Influisce moltissimo. Inoltre, ho letto che si parlava di risonanze magnetiche cardiache e che queste avrebbero dato esito negativo. A questo punto, credo che il quadro clinico di Sinner in questo periodo possa essere stato legato soprattutto a un possibile inizio di sindrome da overtraining, associato a condizioni climatiche e ambientali non favorevoli”.