Nuovi aggiornamenti sulle condizioni fisiche del numero 1 al mondo dopo quanto accaduto a Parigi.

Nei giorni scorsi si è sottoposto a nuovi accertamenti per fare luce sul malore accusato al secondo turno del Roland Garros contro Cerundolo. Il peggio sembra essere passato e ora Jannik Sinner è pronto a tornare in campo per preparare al meglio il torneo di Wimbledon, che prenderà il via il prossimo 29 giugno. Il numero 1 del ranking Atp ha tutta l’intenzione di tornare subito a vincere e di bissare il trionfo di un anno fa.

Intanto, però, spunta un nuovo retroscena su quanto accaduto proprio al Roland Garros. Ecco infatti quanto ammesso dalla dottoressa Valeria D’Errico (medico dello sport e dell’esercizio fisico e medico subacqueo) ad ‘Affaritaliani’: “Le condizioni che possono portarlo a un esaurimento fisico e psicologico possono essere diverse. Fisicamente parlando, può esserci una scarsa riserva energetica di partenza, magari legata ai numerosi impegni sostenuti negli ultimi mesi, alla stagione primaverile e agli appuntamenti che ha dovuto affrontare. Parliamo, dunque, di una condizione di overtraining o di inizio overtraining. Caldo? Influisce moltissimo. Inoltre, ho letto che si parlava di risonanze magnetiche cardiache e che queste avrebbero dato esito negativo. A questo punto, credo che il quadro clinico di Sinner in questo periodo possa essere stato legato soprattutto a un possibile inizio di sindrome da overtraining, associato a condizioni climatiche e ambientali non favorevoli”.