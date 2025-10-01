Atalanta, Visnadi ▷ “I Percassi hanno scelto Juric per un motivo preciso: ripicca a Gasperini?”

L’Atalanta, dopo aver vissuto anni indimenticabili sotto la guida di Gian Piero Gasperini, ha intrapreso una nuova fase con Ivan Juric alla guida. La decisione della famiglia Percassi di puntare su di lui non è stata priva di scetticismo, soprattutto considerando le difficoltà vissute dal tecnico prima a Torino, poi a Roma e Southampton nella passata stagione.

Tuttavia, la scelta dei Percassi non si limita a un semplice cambio di allenatore: è una mossa che vuole dimostrare come la forza dell’Atalanta non risieda tanto e solo nel tecnico, quanto piuttosto nel loro intero progetto, che ha portato il club a crescere in Italia e in Europa. Con Juric, i patroni della Dea sembrano voler continuare la loro visione, non solo nel segno di Gasperini, ma con una propria e più marcata identità.

Il croato, infatti, rappresenta una scommessa interessante, perché sebbene l’Atalanta non abbia cambiato radicalmente il suo approccio al gioco, con l’ex tecnico giallorosso la squadra sta cercando di trovare una nuova sinergia tra difesa e attacco. Nonostante i primi segnali di crescita, la transizione non è ancora completa e ci vorrà del tempo prima di valutare a pieno l’efficacia della scelta. Lo spalatino, intanto, sta costruendo un meccanismo collettivo che si spera potrà dare soddisfazioni sul lungo periodo, ma senza la pressione immediata di dover replicare l’impronta di Gasperini.

La Vittoria Contro il Bruges: Segno di Crescita

Proprio nella prima serata di ieri l’Atalanta ha colto una vittoria importante in Champions League, battendo il Bruges 2-1 in rimonta. Dopo un primo tempo in cui la squadra ha faticato a trovare il ritmo giusto, soprattutto a causa di un errore di De Roon che ha portato al gol del vantaggio belga, la Dea ha reagito nella ripresa con determinazione. Il rigore trasformato da Samardzic e il gol di testa di Pasalic hanno deciso il match, regalando alla squadra il primo successo in questa edizione della Champions.

La vittoria, però, non è solo un segnale positivo per la competizione europea, ma anche un momento che potrebbe rafforzare la fiducia attorno al progetto di Juric, nonostante qualche difficoltà nelle prime settimane di campionato.

Le Parole di Gianni Visnadi: “Ecco perché l’Atalanta ha scelto Juric”

Proprio in merito a questa scelta, le dichiarazioni di Gianni Visnadi a Radio Radio Mattino – Sport e News offrono uno spunto di riflessione interessante.

Secondo l’analista, i Percassi non volevano solo un sostituto di Gasperini, ma un tecnico che continuasse a guidare il club secondo una loro visione. La famiglia Percassi ha sempre avuto un ruolo fondamentale nel successo dell’Atalanta, creando le condizioni per il lavoro di Gasperini. Ora, con Juric, vogliono dimostrare che il vero motore del club è la proprietà, non solo l’allenatore.

“L’intento è chiaro: vogliono ribadire che fossero soprattutto loro il motore dell’Atalanta, poi Gasperini”, ha affermato Visnadi, sottolineando come la forza del club risieda, nella visione della proprietà, più nella sua diretta gestione che nell’impronta lasciata dal tecnico.

Il tecnico ex Torino è stato scelto per consolidare e far evolvere un progetto che vuole, almeno nelle intenzioni, affondare le sue radici nella solidità societaria, non solo nel lavoro di un singolo. Visnadi ha aggiunto che, pur se l’inizio della stagione non è stato esaltante, i Percassi sono convinti che Juric porterà l’Atalanta a nuovi traguardi nel medio-lungo periodo, mantenendo la solidità che li ha contraddistinti. “Non mi starei tanto a sorprendere per questa partenza non con i fuochi d’artificio”, ha concluso.