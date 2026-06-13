“Lotito? L’ennesimo gesto inutile e dannoso: tutta aria fritta!” | L’affondo di Salomone

La lettera aperta scritta da Claudio Lotito ai tifosi della Lazio continua a far discutere. Il presidente biancoceleste ha scelto di rivolgersi direttamente al popolo laziale in una fase particolarmente delicata per il club, caratterizzata da un clima di forte contestazione e da una crescente distanza tra una parte della tifoseria e la società.

Nel suo messaggio, Lotito ha ribadito il proprio legame con la Lazio e il lavoro svolto negli anni alla guida del club, provando a lanciare un segnale di unità in vista della nuova stagione. Una presa di posizione che arriva dopo settimane segnate da polemiche, proteste e malumori legati sia alle scelte societarie sia alla gestione del momento attraversato dalla squadra.

L’obiettivo della lettera era quello di spiegare la posizione della società e cercare di rasserenare l’ambiente. Tuttavia, il contenuto del messaggio ha generato reazioni contrastanti, con molti tifosi che hanno accolto con scetticismo le parole del patron biancoceleste, ritenendo insufficienti le spiegazioni fornite.

Lotito, il duro affondo di Salomone

Tra coloro che hanno espresso una posizione fortemente critica c’è Luigi Salomone. Intervenuto a Radio Radio Mattino – Sport & News, il giornalista ha commentato senza mezzi termini l’iniziativa del presidente della Lazio, bocciandola in maniera netta.

“La lettera di Lotito? Aria fritta. Un gesto inutile e dannoso, non possiamo dimenticare quello che ha fatto negli ultimi 22 anni“, ha dichiarato Salomone.

Parole che fotografano il clima di forte divisione che continua a circondare la figura del numero uno biancoceleste. Secondo il giornalista, infatti, una semplice lettera non sarebbe sufficiente per modificare il giudizio maturato nel corso degli anni da una parte significativa della tifoseria, che continua a contestare la gestione della società.

Il dibattito resta quindi aperto. Se da un lato Lotito ha tentato di riavvicinarsi ai tifosi attraverso una comunicazione diretta, dall’altro le reazioni successive dimostrano come il rapporto tra la proprietà e una parte dell’ambiente laziale sia sempre più teso.

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