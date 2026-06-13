Proseguono le grandi manovre di mercato a Torino in vista della prossima stagione: ecco cosa sta succedendo.

Ora è ufficiale. La Juve ha reso noto, proprio in questi minuti, la nomina di Giovanni Carnevali come nuovo amministratore delegato e direttore generale: addio, dunque, a Comolli che paga gli errori commessi in sede di calciomercato. Una scelta importante che rischia di stravolgere completamente l’estate del club bianconero, sia per quanto concerne i movimenti in entrata sia per quel che riguarda le operazioni in uscita.

Attenzione soprattutto all’attacco dove è caccia al nuovo numero 9. Secondo le ultime informazioni raccolte dalla nostra redazione, la dirigenza di corso Galileo Ferraris si sarebbe messa ora sulle tracce di Nicolas Jackson, attaccante senegalese classe 2001, in prestito dal Chelsea al Bayern Monaco nell’ultima stagione.

I Blues non sembrano voler puntare sul calciatore e, dunque, da Londra potrebbe arrivare un’apertura importante all’uscita di Jackson: la Juve, però, non ha alcuna intenzione di fare follie per il suo cartellino e sembrerebbe intenzionata a intavolare una trattativa col Chelsea sulla base del prestito con opzione di riscatto legato al raggiungimento di determinate condizioni. Come si concluderà alla fine questa vicenda?