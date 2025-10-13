Clamoroso il retroscena legato al fenomenale portiere belga-serbo, diventato uno dei big della rosa giallorossa: c’è la rivelazione

Dal fare il secondo portiere ad un collega esperto, con più status, ma che comunque il meglio lo aveva già dato, a diventare il miglior estremo difensore della Serie A, il passo è stato relativamente breve.

Sorprendentemente costante nella sua ascesa, assurto a pedina davvero importante nella rosa giallorossa, Mlle Svilar sa bene chi ringraziare per avergli concesso un’opportunità poi sfruttata però in pieno, senza alcun calo di concentrazione o di rendimento, dal diretto interessato.

La data da cerchiare sul calendario è quella del 18 febbraio 2024, giorno in cui la Roma di Daniele De Rossi – subentrato da un mese a José Mourinho – espugnava lo ‘Stirpe’ di Frosinone per 0-3. È questa la gara in cui per la prima volta il giovane tecnico romano aveva deciso di affidarsi dal primo minuto a Mile Svilar, relegando in panchina Rui Patricio, il titolare tra i pali del suo predecessore.

Il portiere nato ad Anversa non avrebbe più lasciato il posto, guadagnandosi la stima del suo allenatore, dei compagni e dei tifosi a suon di interventi miracolosi. Infondendo quella che era diventata una sconosciuta sicurezza a tutto il reparto.

Non si può certo dire che Svilar non abbia capitalizzato al massimo la coraggiosa decisione di De Rossi, divenendo presto uno degli inamovibili della Roma. Anche dopo l’allontanamento del suo mentore; anche dopo l’avvento di Ivan Juric e la successiva venuta di Claudio Ranieri. Tutta la Serie A si sarebbe velocemente accorta di lui. Certificando il suo status con un premio che la dice lunga sul suo valore.

Dal possibile addio al rinnovo: Svilar vuota il sacco

Poco prima dell’inizio dell’ultima gara del campionato scorso, la Lega Serie A ha conferito all’estremo difensore il premio come miglior portiere della stagione ormai prossima alla fine. Una soddisfazione che ha riempito d’orgoglio il classe ’99, che tuttavia è stato anche vicino a lasciare il nostro campionato date le insistenti voci di mercato sul suo conto.

Titolare, fino allo scorso luglio, di un contratto in scadenza a giugno 2027 con un ingaggio di appena 800mila euro, il portiere ha trattato a lungo con la dirigenza capitolina per prolungare il suo accordo. Alla fine è arrivata la sospirata firma: Svilar sarà un calciatore giallorosso ancor

Le sirene provenienti tanto dalle big d’Europa quanto dai top club italiani si stavano facendo sempre più insistenti, ma l’obiettivo di Svilar è sempre stato quello di restare a Roma. Al netto di alcune fasi della trattativa in cui, per stessa ammissione del giocatore, si era percepito il pericolo di una prematura separazione tra le parti.

“Nelle trattative ci sono momenti difficili, in cui si dice qualcosa che non si pensa. Non ho mai pensato di lasciare la Roma“, ha detto il portiere nel corso dell’intervista esclusiva rilasciata a ‘Repubblica‘. “Il coro che mi dedica la Sud in ogni partita è un omaggio speciale. Quando la gente ti vuole bene, ti dà una motivazione in più“, ha concluso.