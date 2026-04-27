Una partita di Segunda División spagnola è degenerata in un episodio di violenza che ha scosso il calcio iberico. Durante il recupero del secondo tempo della sfida tra Huesca e Real Zaragoza (terminata 1-0 per i padroni di casa) il portiere argentino Esteban Andrada ha perso completamente la testa, colpendo con un pugno il capitano avversario Jorge Pulido.

Tutto è iniziato quando Andrada, 35 anni, si è avvicinato al guardalinee sul bordo del campo. In quel frangente è stato avvicinato da Pulido, con cui è nata una discussione. Il portiere ha prima spinto il rivale, rimediando il secondo giallo e la conseguente espulsione. Ma non si è fermato: si è immediatamente avventato su Pulido colpendolo con un pugno, scatenando una maxi-rissa tra i giocatori delle due squadre. Nel caos generale, sono arrivate altre due espulsioni: quella del portiere dell’Huesca Dani Jiménez, per aver reagito ad Andrada, e quella del terzino del Zaragoza Dani Tasende.

Huesca-Real Zaragoza, le scuse di Andrada: “Mi dispiace molto”

Il Real Zaragoza ha preso subito le distanze dall’accaduto con un comunicato ufficiale, condannando le “scene indegne di questo sport”. E annunciando che verranno adottate “adeguate misure disciplinari” nei confronti del proprio giocatore.

Andrada ha poi chiesto scusa pubblicamente attraverso i canali social del club: “Mi dispiace moltissimo per quello che è successo. Non è una bella immagine né per il club, né per la gente, né per un professionista come me. In tutta la mia carriera ero stato espulso solo una volta, per un fallo di mano fuori area. Quello di ieri è stato un momento estremo in cui ho superato il limite e ho reagito così.”

Il portiere ha anche contattato personalmente Pulido per scusarsi: “Gli ho chiesto scusa perché siamo colleghi e quella è stata un’azione in cui mi sono disconnesso per un attimo. Sono pronto ad affrontare le conseguenze da parte della lega, e se vogliono che vada a dare spiegazioni, sono disponibile.”

Anche l’Huesca ha rilasciato un comunicato ufficiale, condannando gli episodi ma dichiarando di accettare le scuse di Andrada. Il portiere argentino è in prestito al Zaragoza dal club messicano del Monterrey. Ed è stato il titolare indiscusso della porta biancorossa in questa stagione, collezionando 28 presenze in tutte le competizioni. In carriera conta anche 4 apparizioni con la Nazionale argentina, tutti in amichevole nel 2019.

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