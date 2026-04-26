Cancellare i licei, sostituirli con istituti tecnici: la folle ricetta dell’OCSE per l’Italia

L’OCSE avverte che il risanamento dei conti pubblici italiani sarà più arduo in futuro per via dell’invecchiamento della popolazione e le crescenti spese per difesa e per clima. Per sostenere la crescita l’Italia deve affrontare il calo demografico includendo maggiormente donne e giovani nel mercato del lavoro. E’ prioritario investire, secondo l’OCSE, nel capitale umano potenziando gli istituti tecnici e adeguando i programmi per ridurre l’alto numero dei NEET. L’Ocse vorrebbe che venissero aboliti i licei, i posti in cui si pensa e vogliono invece la tecnica, vogliono trasformare i giovani in robot. Io sono completamente opposto a questa visione dell’Ocse. Penso che l’Italia abbia invece bisogno di umanesimo. Io ho registrato un marchio strategia umanistica e faccio consulenza alle piccole e medie imprese su questo. E tutti i piccoli, i medi e i microimprenditori riconoscono l’importanza dell’umanesimo nei problemi aziendali.

I problemi cioè dell’essere ancora uomini e non intelligenze artificiali. Ma andiamo avanti a leggere cosa dice l’OCSE “La sfida principale sarebbe rimuovere ostacoli geografici e formativi per rendere il lavoro realmente inclusivo per ogni fascia di età”. Non capisco cosa voglia dire. “L’organizzazione suggerisce di stimolare la ricerca privata e ridurre il debito pubblico”, cioè sostanzialmente fare l’interesse delle grandi banche. “L’intelligenza artificiale potrebbe giocare un ruolo chiave aumentando la produttività annuale fino all’1,2% nei prossimi anni”, cioè si pensa che l’intelligenza artificiale sia la soluzione dei problemi.

Sono stupidaggini. Io che sono nel mondo reale e non studio da New York sui libri il mondo italiano, vi dico che il mondo italiano è fatto di piccole, medie e micro imprese che io visito tutti i giorni o che vengono da me in consulenza e non hanno nessuna intenzione di fondersi. Perché la fusione di aziende comporta l’essere comprati da gruppi internazionali. Infatti in questo momento c’è una caccia dei fondi e delle banche alle piccole e medie imprese italiane che hanno dei buoni bilanci. Io vi consiglio di venire al webinar gratuito che farò il 14 maggio, vi potete iscrivere dal sito valeriomalvezzi.it, ci sono già oltre 500 persone iscritte in cui confuterò queste tesi, parlerò solo agli imprenditori che siano interessati a capire come fare a portare la propria azienda in momenti così difficili. Non sono certamente le scemenze dell’Oxe che risolvono i problemi.