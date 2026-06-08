Il calciomercato estivo sta finalmente entrando nel vivo e c’è da registrare subito un colpo di scena.

Inter e Roma sono pronte a recitare un ruolo da protagoniste assolute nel corso di questa sessione estiva di calciomercato. I nerazzurri, dopo la conquista dello scudetto, hanno intenzione di intervenire in maniera mirata per rinforzare alcuni reparti della rosa a disposizione di Chivu, mentre la squadra allenata da Gasperini vuole colmare il gap dalle prime con una campagna acquisti intelligente.

Le strade di Inter e Roma, però, sono tornate a incrociarsi in queste ore a causa di Gianluca Mancini. Il centrale di Pontedera classe ’96 è uno dei principali obiettivi dell’Inter, ma il suo futuro sarà ancora a tinte giallorosse. A sottolinearlo è il tecnico Gian Piero Gasperini che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Mancini-Inter? Gianluca non se ne va, gliel’ho già detto a lui, quindi l’inter può fare quello che vuole, ma se il giocatore vuole rimanere, rimane“.

Niente da fare, dunque, per i nerazzurri che saranno costretti a virare su altri profili per prendere un nuovo difensore. I tifosi della Roma, invece, possono tirare un grande sospiro di sollievo visto che Mancini resterà ancora a lungo nella capitale.