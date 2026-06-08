Novità importantissime per quel che concerne la panchina azzurra: ecco cosa sta succedendo in queste ore.
Il prossimo 22 giugno ci saranno le elezioni per la Figc, ma intanto il discorso relativo alla guida tecnica della Nazionale italiana appare sempre più chiaro. Salvo clamorosi ripensamenti dell’ultimo minuto, sarà infatti Roberto Mancini a prendere il posto di Gattuso come commissario tecnico.
Lo riferisce in questo minuti l’esperto di mercato Nicolò Schira, secondo cui il 61enne originario di Jesi sarebbe pronto a firmare un contratto fino al 2030 da 2 milioni di euro netti a stagione. Si tratterebbe di un clamoroso ritorno per l’attuale allenatore dell’Al-Sadd che ha già guidato gli azzurri dal 2018 al 2023 vincendo anche il campionato europeo 2020, a cinquantatré anni di distanza dalla precedente affermazione.
Niente da fare, dunque, per Antonio Conte che rischia di rimanere a questo punto un anno fermo dopo la separazione dal Napoli. L’ex Juve era in lizza per guidare la Nazionale, ma in queste ore ci sarebbe stato il sorpasso decisivo da parte di Roberto Mancini che potrebbe presto mettere nero su bianco. Una svolta inaspettata, almeno fino a qualche settimana fa.