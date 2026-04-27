Mondo del tennis a bocca aperta: nessuno si aspettava questa notizia, il protagonista è ancora una volta Jannik Sinner.

I prossimi tornei potrebbero permettere a Jannik Sinner di allungare al comando della classifica Atp, soprattutto perché Carlos Alcaraz è attualmente fermo ai box per un infortunio al polso e si vedrà costretto a saltare anche gli Internazionali d’Italia e il Roland Garros. Una mazzata devastante per il campione di Murcia e i suoi tifosi.

Proprio Sinner e Alcaraz potrebbero presto trovarsi di fronte un nuovo grande avversario: si tratta di Rafael Jodar, spagnolo classe 2006 attualmente numero 42 del mondo. Il 19enne nato a Madrid recentemente ha vinto il torneo ATP 250 di Marrakech ed è arrivato alle semifinali dell’ATP 500 di Barcellona.

Ma non è finita qui: il quotidiano spagnolo ‘Marca’ ha pubblicato una statistica davvero interessante che riguarda proprio Jodar e che ha lasciato tutti a bocca aperta: nelle prime 25 gare da professionista, il campioncino spagnolo ha collezionato 17 vittorie e 8 sconfitte, piazzandosi davanti a Rafael Nadal (15-10), Alcaraz (14-11), Sinner e Djokovic (12-13) e Federer (11-14). Il circuito Atp, dunque, è avvisato: da oggi bisognerà prestare particolare attenzione a Rafael Jodar, che sembra destinato a recitare un ruolo da protagonista assoluto da qui ai prossimi anni.