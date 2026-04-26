Thuram e poi Bisseck, tutti e due di testa, sembrava una domenica facile per l’Inter, pronta a festeggiare il titolo nella prossima partita senza troppi sforzi. E invece gli ultimi venti minuti del Torino, di voglia e orgoglio, hanno portato un 2 a 2 e qualche rimpianto nel finale. Prima Simeone e poi Vlasic dal dischetto hanno pareggiato una partita che la squadra di Chivu non è riuscita ad amministrate. Nessun problema in campo, al netto del caos che ha portato all’autosospensione di Rocchi che sicuramente avrà portato qualche preoccupazione nella Milano nerazzurra.

Restano dieci punti di vantaggio sul Napoli, e anche eventualmente sul Milan in caso di vittoria dei rossoneri. La prossima potrebbe essere comunque la partita buona per festeggiare lo Scudetto, mancano tre punti.